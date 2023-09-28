Мировым ценам на нефть предрекли рост

ING: достижение цен на нефть отметки в 100 долларов является вопросом времени

В среднесрочной перспективе мировые цены на нефть североморской марки Brent достигнут отметки в 100 долларов за баррель. Преодоление знаковой планки является лишь вопросом времени, заявил глава отдела стратегии по сырьевым товарам ING Groep Уоррен Паттерсон. Его слова приводит Bloomberg.

Росту мировых цен на нефть будет способствовать ряд факторов, включая снижение глобальных запасов сырья, считают эксперты. Если динамика сохранится в обозримой перспективе, это может усугубить риски возможного глобального дефицита топлива к началу отопительного сезона. При таком сценарии под угрозой окажутся страны Северного полушария. «В мире сейчас очень напряженный [сырьевой] рынок, почти на грани паники», — посетовала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

В начале утренних торгов 28 сентября на лондонской бирже ICE котировки Brent вновь перешли к росту. Стоимость ноябрьских поставок североморского сырья достигла 96,76 доллара за баррель. При этом на пике котировки находились на отметке в 97,49 доллара.

Аналитики считают, что на ситуацию оказывает давление в том числе сокращение поставок нефти со стороны крупнейших экспортеров — Саудовской Аравии и России. На этом фоне эксперты крупнейшего коммерческого банка США — JPMorgan — ранее допустили, что сырьевые цены в скором времени могут подобраться к отметке 120 долларов за баррель.

Риску роста цен подверглась не только Brent, но и американская West Texas Intermediate, стоимость барреля которой к концу сентября поднялася выше отметки в 95 долларов впервые за год. 27 числа котировки в ходе биржевых торгов увеличились на 3,6 процентов, что стало самым большим скачком с начала мая 2023 года. Динамика была обусловлена резким падением запасов сырья ниже 22 миллионов баррелей в крупном центре хранения в Кушинге.

12 сентября в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредили о самом большом за десятилетие снижении мировых запасов нефти. По итогам четвертого квартала 2023 года сокращение глобальных сырьевых резервов может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года. Подобная динамика, как полагают эксперты, может усилить инфляционное давление на мировую экономику.