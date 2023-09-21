Ценам на нефть предсказали рост до 120 долларов за баррель

JPMorgan: резкое подорожание нефти грозит остановкой роста мировой экономики

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на нефть марки Brent может в скором времени достичь 120 долларов за баррель, в результате чего рост мировой экономики практически остановится. Об этом пишет Business Insider.

В банке назвали вероятным предсказанный сценарий развития событий, при котором недавние сокращения добычи в Саудовской Аравии и России окажутся не последними, а цена на нефть достигнет указанных позиций. В этом случае стоимость Brent, которая выросла за последний месяц более чем на четверть и достигла десятимесячного максимума, за полгода прибавит сразу 60 процентов. В JPMorgan отметили, что это будет означать шок, который обычно наблюдается только в преддверии рецессий.

Ранее эксперты, опрошенные The Times, анонсировали рост стоимости барреля Brent до 100 долларов и выше. По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьерна Шилдропа, в ситуации сокращения добычи и довольно низких запасов топлива для этого будет достаточно «лишь некоторого рыночного шума».

Стоимость нефтяного фьючерса 19 сентября поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года. По прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к концу 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года и усилить инфляционное давление на мировую экономику.