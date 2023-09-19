Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

The Times: цена нефти может уйти выше $100 за баррель из-за сокращения добычи

Цена на нефть марки Brent может превысить 100 долларов за баррель на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и России, а также относительно низких запасов нефти и нефтепродуктов, считают эксперты, опрошенные The Times.

По словам ведущего аналитика по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьерна Шилдропа, в нынешней ситуации для этого будет достаточно «лишь некоторого рыночного шума», поскольку рынок ограничен с точки зрения как поставок, так и наличия на нем нефти. Ранее о проблеме «отсутствия сырой нефти» заявили и в США.

Стоимость нефтяного фьючерса 19 сентября поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года. По прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к концу 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года и усилить инфляционное давление на мировую экономику.

В начале сентября стало известно, что власти России продлевают добровольное снижение объемов вывоза нефти за рубеж на 300 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия тогда же и на тот же срок добровольно сократила добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.