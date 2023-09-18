США пообещали «головную боль» из-за роста цен на бензин

Аналитик Пейн: подорожание бензина станет проблемой для Байдена в 2024 году

Рост цен на бензин, вызванный в том числе решением России сократить экспорт нефти, станет «огромной головной болью» для властей США в 2024 году, заявил в интервью Fox Business финансовый аналитик Чарльз Пейн.

Эксперт оценил энергетическую политику Джо Байдена как провальную и не исключил достижения стоимости галлона (3,8 литра) отметки в 4 доллара с учетом нынешней средней цены в 3,785 доллара. «Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — сказал Пейн. Он заявил о проблеме «отсутствия сырой нефти».

В начале сентября стало известно, что власти России продлевают добровольное снижение объемов вывоза нефти за рубеж на 300 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия тогда же и на тот же срок добровольно сократила добычу нефти на один миллион баррелей в сутки.

Байден ранее уже обвинял страны в росте цен на топливо. В июне 2022 года средняя цена галлона бензина на американском рынке достигала рекордных 5,016 доллара, напоминает РИА Новости.