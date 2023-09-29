Discord назвал необычные скачки трафика причиной сбоя по всему миру

Популярный сервис для общения Discord назвал причину сбоя у пользователей по всему миру, с которым они столкнулись в пятницу, 29 сентября. Комментарий был опубликован на официальной странице техподдержки сервиса в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы наблюдаем необычные скачки трафика, которые приводят к тому, что пользователей временно блокируют», — говорится в публикации. В компании заверили, что работают над решением проблемы. Другие подробности не приводятся.

О том, что в работе Discord возникли неполадки, пользователи сообщили на порталах Downdetector и DownRadar, отслеживающих сбои у интернет-ресурсов. Уточнялось, что на проблемы с сервисом пожаловались в России, США, Канаде, Австралии, Индии, Новой Зеландии и других странах. В комментариях многие пользователи отметили, что при попытке зайти в Discord получили уведомление о том, что доступ заблокирован.

21 августа сбой произошел у мессенджера Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что сервис столкнулся со сложностями в работе его дата-центра в Европе. Спустя несколько часов Telegram восстановил работу.