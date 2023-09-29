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14:09, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

В работе Discord произошел массовый сбой

Downdetector: пользователи Discord сообщили о массовом сбое у сервиса

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работе популярного сервиса для общения Discord в пятницу, 29 сентября, произошел массовый сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте Downdetector.

Downdetector зафиксировал более 13 тысяч жалоб на сбой в США. Согласно данным портала, проблемы у пользователей возникли как с приложением Discord, так и с его веб-версией. О сбое также сообщали в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Новой Зеландии и в других странах.

Российские пользователи Discord также столкнулись со сбоем, об этом свидетельствуют данные портала DownRadar, отслеживающего неполадки в работе интернет-ресурсов. Больше всего жалоб поступило из Москвы. Кроме того, о проблемах с доступом к Discord на сервисе заявили пользователи из Украины и Белоруссии.

В июле суд в Москве оштрафовал Discord за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними. Компанию обязали выплатить 6 миллионов рублей.

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    Маргарита Щигарева
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