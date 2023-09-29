Американский фигурист раскритиковал все стороны дела о допинге Валиевой

Фигурист Чжоу раскритиковал МОК, WADA и РУСАДА из-за дела о допинге Валиевой

Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал стороны дела о допинге россиянки Камилы Валиевой. Его цитирует CNN.

Чжоу обвинил в поддержке России все стороны процесса по делу Валиевой — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS). «Кто из этого множества актеров представляет интересы меня и моих товарищей по команде и, более того, интересы более широкого спортивного сообщества?» — возмутился он.

25 сентября Чжоу рассказал о широком распространении допинга среди российских фигуристов. «Положительный допинг-тест [Камилы] Валиевой — не единичный случай», — отметил спортсмен.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако CAS отложил их до ноября.