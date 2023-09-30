В ФИФА обвинили Рубиалеса в нанесении непоправимого ущерба футболу

В ФИФА сочли, что Луис Рубиалес нанес непоправимый ущерб имиджу мирового футбола

В Дисциплинарном комитете Международной федерации футбола (ФИФА) оценили скандал, в который попал экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

Комитет счел, что Рубиалес нанес непоправимый ущерб имиджу мирового футбола. Его осудили за поведение на женском чемпионате мира-2023 и за оказание давления на Дженнифер Эрмосо с целью замять скандал.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана женской сборной страны Эрмосо на чемпионате мира, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом.