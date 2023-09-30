Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
3:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Рубин
0:1
1-й тайм
live
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Северсталь
0:1
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|7-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
15:58, 30 сентября 2023Спорт

Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России

Румыния присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России по футболу

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Румыния присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны (FRF).

В Румынии заявили, что должны быть солидарны с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами. Они подчеркнули, что не будут проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной России.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция и Норвегия. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев высказался о сроках окончания СВО

    В США начался отсчет до возможной приостановки работы правительства

    Армения обратилась к ЕК из-за переселенцев из Нагорного Карабаха

    В США разглядели признаки скорой отставки Зеленского в заявлениях его жены

    УЕФА обратился к решившим бойкотировать юношескую сборную России странам

    Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве

    Раскрыта схема обмана туристов в турецком баре на миллионы рублей

    В США спрогнозировали присоединение к России еще пяти регионов Украины

    На Западе заявили о дефиците беспилотников в украинской армии

    Боррель неожиданно приехал в Одессу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости