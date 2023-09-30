Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России

Румыния присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России по футболу

Румыния присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны (FRF).

В Румынии заявили, что должны быть солидарны с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами. Они подчеркнули, что не будут проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной России.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция и Норвегия. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

