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14:52, 30 сентября 2023Спорт

Тарасова ответила на слова канадской олимпийской чемпионки о допинге у россиян

Тарасова назвала бредом обвинения фигуристки Дюамель в адрес россиян в допинге
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Фото: Paul Kitagaki / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию, канадке Меган Дюамель, обвинившей российских спортсменов в употреблении допинга. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова назвала слова спортсменки бредом. «И чего же Дюамель десять лет молчала и не говорила раньше о своих подозрениях? И это не ее собачье дело вообще, зачем спортсмены ходят к врачу», — заявила она.

28 сентября Дюамель заявила, что тренировавшиеся в России фигуристы рассказывали об употреблении вещества наподобие черной смолы. Также она вспомнила, как российская пара Федор Климов и Ксения Столбова во время разминки исчезали со своим врачом Филиппом Шветским в раздевалке, что казалось канадке странным.

Дюамель в парном катании взяла одно золото олимпийских игр и дважды стала чемпионкой мира. Она неоднократно обвиняла российских фигуристов в употреблении допинга. В апреле 2023 года МИД России запретил спортсменке въезд в страну.

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    Анастасия Борисова
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