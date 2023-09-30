Тарасова ответила на слова канадской олимпийской чемпионки о допинге у россиян

Тарасова назвала бредом обвинения фигуристки Дюамель в адрес россиян в допинге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию, канадке Меган Дюамель, обвинившей российских спортсменов в употреблении допинга. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова назвала слова спортсменки бредом. «И чего же Дюамель десять лет молчала и не говорила раньше о своих подозрениях? И это не ее собачье дело вообще, зачем спортсмены ходят к врачу», — заявила она.

28 сентября Дюамель заявила, что тренировавшиеся в России фигуристы рассказывали об употреблении вещества наподобие черной смолы. Также она вспомнила, как российская пара Федор Климов и Ксения Столбова во время разминки исчезали со своим врачом Филиппом Шветским в раздевалке, что казалось канадке странным.

Дюамель в парном катании взяла одно золото олимпийских игр и дважды стала чемпионкой мира. Она неоднократно обвиняла российских фигуристов в употреблении допинга. В апреле 2023 года МИД России запретил спортсменке въезд в страну.