Канадская олимпийская чемпионка объяснила обвинения в адрес россиян в допинге

Канадка Дюамель: в России фигуристы употребляют вещество наподобие черной смолы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson объяснила, почему обвиняет российских спортсменов в употреблении допинга.

Дюамель заявила, что тренировавшиеся в России фигуристы рассказывали об употреблении отечественными спортсменами вещества наподобие черной смолы. Также она вспомнила, как российская пара Федор Климов и Ксения Столбова во время разминки исчезали со своим врачом Филиппом Шветским в раздевалке, что казалось канадке странным.

26 октября 2022 года Шветский прекратил работу с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Медик заявил, что не работает со специалистом, так как его услуги были рассчитаны на срок подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Дюамель в парном катании взяла одно золото олимпийских игр и дважды стала чемпионкой мира. Она неоднократно обвиняла российских фигуристов в употреблении допинга. В апреле 2023 года МИД России запретил спортсменке въезд в страну.

