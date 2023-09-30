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16:49, 30 сентября 2023Спорт

УЕФА обратился к решившим бойкотировать юношескую сборную России странам

Sky News: УЕФА пытается подавить разногласия среди стран, бойкотирующих Россию

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к решившим бойкотировать матчи юношеской сборной России странам. Об этом сообщает Sky News.

По информации источника, УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций. Отмечается, что организация указала на непоследовательность в противодействии возвращению юниорских сборных России к международным турнирам.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия и Румыния. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Анастасия Борисова
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