Азербайджан сообщил о задержании бывшего главы МИД Карабаха

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-главы МИД Карабаха Бабаяна

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Министерства иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давида Бабаяна, передает ТАСС.

Перед этим экс-министр, ранее также занимавший пост советника президента НКР, заявил, что решил самостоятельно сдаться властям Азербайджана, которые включили его в черный список и требовали приехать в Баку для расследования.

30 сентября очевидцы сообщили, что в Карабахе задержали главу русской общины Александра Бордова, который двое суток не выходит на связь.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования республики с 1 января 2024 года.