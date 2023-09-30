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14:10, 30 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан сообщил о задержании бывшего главы МИД Карабаха

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-главы МИД Карабаха Бабаяна

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Министерства иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давида Бабаяна, передает ТАСС.

Перед этим экс-министр, ранее также занимавший пост советника президента НКР, заявил, что решил самостоятельно сдаться властям Азербайджана, которые включили его в черный список и требовали приехать в Баку для расследования.

30 сентября очевидцы сообщили, что в Карабахе задержали главу русской общины Александра Бордова, который двое суток не выходит на связь.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования республики с 1 января 2024 года.

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    Алевтина Запольская
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