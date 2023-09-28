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10:12, 28 сентября 2023Бывший СССР

Советник главы Карабаха решил сдаться Азербайджану

Советник главы Нагорно-Карабахской республики Бабаян решил сдаться Азербайджану

Фото: Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan / AP

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что решил сдаться властям Азербайджана, которые включили его в черный список и требовали приехать в Баку для расследования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В публикации он обратился к соотечественникам, друзьям и однопартийцам, заявив, что сегодня, 28 сентября, направиться из Степанакерта в Шуши.

«Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», — объяснил такое решение Бабаян.

Ранее в четверг глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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