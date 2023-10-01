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12:52, 1 октября 2023Спорт

Американский журналист обвинил Тутберидзе во влиянии на судей из-за дочери

Журналист Лиз обвинил Тутберидзе в склонении судей на сторону Дэвис и Смолкина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Американский журналист Дейв Лиз выступил с новым обвинением в адрес российского тренера Этери Тутберидзе. Он посвятил этому пост в соцсети X (бывший Twitter).

Лиз заявил о влиянии Тутберидзе на работу арбитров. «Я всегда верил в способность Этери склонять судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Хотел бы напомнить людям, которые назвали меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», — отметил он.

В межсезонье Дэвис, являющаяся дочерью Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, сменили спортивное гражданство. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию. 30 сентября пара завоевала серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы, допустив падение в произвольном танце.

Лиз известен своей критикой в адрес Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки группы тренера употребляют блокатор гормонов. Также он говорил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает подкаст и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

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    Дарья Коршунова
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