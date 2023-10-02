Неймар удивился состоянию поля перед матчем азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар удивился состоянию поля перед матчем азиатской ЛЧ

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» в соцсети X (бывший Twitter) оценил состояние поля перед матчем азиатской Лиги чемпионов.

Аккаунт SPL, освещающий новости чемпионата Саудовской Аравии на французском языке, опубликовал видеозапись, на которой запечатлена подготовка газона на иранском стадионе «Азади» к матчу ЛЧ. Авторы поста описали ситуацию одним словом — «катастрофа». «Это невозможно», — удивился Неймар в комментариях.

3 октября «Аль-Хиляль» сыграет на выезде против иранского «Нассаджи». Команды встретятся в рамках группы D.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» 15 августа. По информации RMC Sport, «Пари Сен-Жермен» продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов.

С 2017 года бразилец играл за ПСЖ. Он перешел в клуб за рекордные 222 миллиона евро. С 2013-го по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».