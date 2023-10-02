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14:29, 2 октября 2023Путешествия

В Хельсинки пригрозили конфискацией российских автомобилей в аэропорту

В Хельсинки конфискуют стоящие в аэропорту более 45 дней российские машины

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии пригрозили владельцам российских автомобилей конфискацией их транспортных средств, которые стоят на парковке аэропорта Хельсинки в течение длительного времени. Об этом рассказали РБК в управляющей финскими аэропортами компании Finavia.

Представители компании пояснили, что автомобили с российскими номерами можно оставлять на парковке воздушной гавани на срок не более 45 дней. Отмечается, что при этом место для машины нужно зарезервировать заранее.

Если же у владельца автомобиля есть необходимость оставить его в аэропорту на более длительное время, об этом надо уведомить службу информации Finavia. В противном случае компания сообщит о транспортном средстве в Управление парковки города Вантаа, которое вывозит автомобили из воздушной гавани.

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В Finavia также подчеркнули, что, если собственник авто не объявится, право собственности на транспортное средство перейдет властям Вантаа.

Ранее сообщалось, что пограничники Финляндии за выходные, 16 и 17 сентября, развернули 37 машин с российскими номерами. Всего на границу в указанные даты прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль, однако десяткам из них пришлось вернуться в РФ или Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.

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    Марина Черняк
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