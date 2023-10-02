Фитнес-эксперт назвала способ облегчить последствия тяжелой тренировки

Эксперт Бутова посоветовала делать растяжку для восстановления после тренировки

Фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала способ облегчить последствия тяжелой тренировки. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Бутова посоветовала делать растяжку для восстановления после тренировки. «Разумеется, речь идет не о гимнастических подвигах. Под растяжкой в этом случае подразумевается улучшение функциональной гибкости и эластичности мышц. То есть растягивать мышцы необходимо в разумных пределах, учитывая индивидуальные особенности», — заявила она.

Также эксперт предложила принять контрастный душ или сходить на массаж. Кроме того, может помочь плавание в спокойном темпе.

Ранее журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. В частности, отмечалось, что чем дольше человек занимается, тем больше устает, поэтому лучше сократить тренировку, однако выполнить все элементы качественно.