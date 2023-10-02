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19:44, 2 октября 2023Мир

Лавров назвал позорищем извинения Трюдо после чествования нациста

Лавров назвал жалкими извинения премьера Канады Трюдо после честнования Хунки

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорищем извинения премьер-министра Канады Джастин Трюдо после чествования в парламенте ветерана СС, служившего в дивизии «Галиция», Ярослава Хунки. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что ему жалко смотреть на оправдания Трюдо. Министр иностранных дел России предположил, что сам Трюдо, служба безопасности Канады и спикер парламента Энтони Рота, пригласивший Хунку, а затем подавший из-за этого в отставку, знали о прошлом мужчины.

«Но самое печальное, что Трюдо, набравшись храбрости извиниться, извинился перед кем — перед украинцами и [президентом Украины Владимиром] Зеленским, с которым они вместе зиговали этому деятелю. Позорище», — высказался Лавров.

Ранее Трюдо принес извинения за чествование Хунки в парламенте страны. Он назвал его присутствие ужасной ошибкой, напомнив, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

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    Варвара Кошечкина
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