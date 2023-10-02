Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

Игрок «Динамо» Пакетт заявил, что не понимал традицию рукопожатий в России

Канадский легионер московского клуба «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о русской традиции, которая привела его в замешательство. Спортсмена цитирует «Чемпионат».

«Пожал всем руки при первой встрече, сказал — приятно познакомиться. А на следующий день прихожу — и все по новой. Я был в замешательстве», — заявил канадец. Он отметил, что сначала не понимал значение обычая, однако со временем привык к нему.

Ранее Пакетт сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «КХЛ — очень быстрая, похожая на НХЛ. Она точно лучше [Американской хоккейной лиги] АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится», — заявил игрок.

Пакетт — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он выступает в КХЛ с лета 2022 года. Сначала нападающий присоединился к минскому «Динамо», а в 2023-м пополнил состав московской команды.