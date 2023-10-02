Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Петра Квитова
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Пекин (ж)
Акрон
0:2
Завершен
Химки
Россия - Мелбет Первая лига|12-й тур
Металлург Мг
8:3
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
70:75
Завершен
Уралмаш
Единая лига ВТБ|1-й этап
Спартак
2:4
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вероника Кудерметова
Сегодня
10:30 (Мск)
Леся Цуренко
Пекин (ж)
07:31, 3 октября 2023Спорт

Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

Игрок «Динамо» Пакетт заявил, что не понимал традицию рукопожатий в России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Канадский легионер московского клуба «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о русской традиции, которая привела его в замешательство. Спортсмена цитирует «Чемпионат».

«Пожал всем руки при первой встрече, сказал — приятно познакомиться. А на следующий день прихожу — и все по новой. Я был в замешательстве», — заявил канадец. Он отметил, что сначала не понимал значение обычая, однако со временем привык к нему.

Ранее Пакетт сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «КХЛ — очень быстрая, похожая на НХЛ. Она точно лучше [Американской хоккейной лиги] АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится», — заявил игрок.

Пакетт — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он выступает в КХЛ с лета 2022 года. Сначала нападающий присоединился к минскому «Динамо», а в 2023-м пополнил состав московской команды.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион обстреляли кассетными боеприпасами

    В Германии сообщили печальные для Украины новости

    Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

    Россиянка побывала в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов

    Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

    По всей России проверят систему оповещения населения

    Российские войска сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

    Украине предрекли новый конфликт

    Курс доллара превысил 100 рублей

    Автоэксперт дал советы по покупке и использованию «незамерзайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости