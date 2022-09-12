Канадский хоккеист сравнил КХЛ и НХЛ

Канадский нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что КХЛ похожа на НХЛ

Канадский нападающий Седрик Пакетт, выступающий за минское «Динамо», сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его цитирует РИА Новости.

«КХЛ — очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше [Американской хоккейной лиги] АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится», — заявил 29-летний спортсмен. Он добавил, что наличие североамериканцев в составе белорусской команды помогает в адаптации. Пакетт отметил, что в клубе получился хороший микст иностранцев и местных ребят.

Пакетт — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он стал игроком минского «Динамо» летом 2022-го.

Ранее 12 сентября «Динамо» встретилось с казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу минской команды. Пакетт отметился дублем, в том числе забросил победную шайбу в овертайме.