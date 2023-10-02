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13:44, 2 октября 2023Путешествия

В Кремле сочли абсурдом запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей

Песков счел решение стран Евросоюза запретить въезд российских машин абсурдным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел абсурдными ограничения стран Евросоюза на въезд автомобилей с номерами РФ. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Пескова, решение европейских властей запретить въезд российским машинам негативно влияет на отношения с Россией, которые «и без того находятся в плачевном состоянии». Политик подчеркнул, что подобные меры не красят руководство стран ЕС.

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«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей с конца дня 2 октября. С 3 числа аналогичные ограничения начнут действовать в Норвегии. При этом правило уже действует на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

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    Мария Борисова
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