Раскрыты затраты на развитие новых высокоскоростных магистралей

На развитие железнодорожных ВСМ в России собрались выделить почти 22 млрд рублей

Почти 22 миллиарда рублей планируют выделить из внебюджетных источников на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в России (ВСМ). Затраты на новые дороги раскрыты в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, передает ТАСС.

Так, в 2024 году предполагается направить на эти цели около 21,7 миллиарда рублей. При этом финансирование на 2025-2026 годы пока не рассматривается. Ранее сообщалось, что в целом на четыре новых ВСМ власти собираются потратить почти 11 триллионов рублей (10,8 триллиона).

При этом завершить строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга планируется до конца 2027 года, а большинства других высокоскоростных железных дорог — до 2043-го.

В РЖД рассказали, что проезд по новой ВСМ между двумя столицами будет стоить не сильно дороже, чем «Сапсан».