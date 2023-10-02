Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Петра Квитова
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Пекин (ж)
Акрон
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
Россия - Мелбет Первая лига|12-й тур
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Уралмаш
Единая лига ВТБ|1-й этап
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вероника Кудерметова
Завтра
05:00 (Мск)
Леся Цуренко
Пекин (ж)
14:16, 2 октября 2023Спорт

Роднина оценила возможное отсутствие призовых для россиян за Олимпиаду-2024

Роднина удивилась возможному отсутствию призовых для россиян-участников Игр-2024
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила новость, что россиянам, которые поедут на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не будут выплачены призовые. Ее слова передает Sport24.

Роднина удивилась возможному отсутствию призовых из-за нейтрального статуса. «Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться. Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем», — заявила она.

20 сентября заместитель министра спорта России Азат Кадыров рассказал, что участвующие в ОИ-2024 в нейтральном статусе россияне не получат призовые. «Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего», — объяснил он. Кадыров подчеркнул, что атлеты будут сняты со ставки Центра спортивной подготовки, а все расходы должен взять на себя Международный олимпийский комитет (МОК).

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

    Похитителей антиквариата на 39 миллионов рублей из квартиры москвича осудили

    Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

    На экране iPhone нашли невидимый QR-код

    36-летняя россиянка с двумя детьми выиграла международный конкурс красоты

    Выступавший на Первом канале комик рассказал о квартире в Батуми

    Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

    Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

    78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже

    В российском регионе нашли стадо редких животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости