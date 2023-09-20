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17:53, 20 сентября 2023Спорт

Названа судьба призовых для участвующих в ОИ в нейтральном статусе россиян

Минспорта: россияне, участвующие в ОИ в нейтральном статусе, не получат призовые

Фото: Charles Platiau / Reuters

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров назвал судьбу призовых для тех отечественных спортсменов, кто решит участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего», — заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атлеты будут сняты со ставки Центра спортивной подготовки, а все расходы должен взять на себя Международный олимпийский комитет (МОК). Чиновник рассказал, что призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже и составляющий 800 миллионов рублей, будет направлен на поддержку спортсменов — участников Игр дружбы.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Анастасия Борисова
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