Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Валерий Карпин заявил, что сейчас не имеет никакого отношения к «Спартаку»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном назначении в московский «Спартак». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею», — заявил Карпин, отметив, что не хочет больше давать комментарии на эту тему.

Ранее Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак», назвав их бредом. Он подчеркнул, что не общался ни с кем из представителей «Спартака».

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России. Сейчас красно-белые после десяти туров занимают пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).