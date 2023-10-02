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16:41, 2 октября 2023Спорт

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Валерий Карпин заявил, что сейчас не имеет никакого отношения к «Спартаку»

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном назначении в московский «Спартак». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею», — заявил Карпин, отметив, что не хочет больше давать комментарии на эту тему.

Ранее Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак», назвав их бредом. Он подчеркнул, что не общался ни с кем из представителей «Спартака».

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России. Сейчас красно-белые после десяти туров занимают пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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    Алексей Гусев
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