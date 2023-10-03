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18:32, 3 октября 2023Спорт

В Гарварде назвали лучшую тренировку для сжигания жира на животе

В Гарварде заявили, что для сжигания жира на животе помогут силовые тренировки

Фото: Scott Webb / Unsplash

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали лучшую тренировку для сжигания жира на животе. Исследование приводится на сайте Schweizer-illustrierte.

Ученые заявили, что с этой проблемой помогут справиться силовые тренировки с отягощениями. Они подчеркнули, что подобные упражнения помогают поддерживать высокий базальный уровень метаболизма калорий, что, в свою очередь, приводит к более эффективному сжиганию жира.

При этом эксперты обратили внимание на то, что людям с проблемами в области живота не стоит забывать про кардиотренировки. Такие упражнения укрепляют выносливость, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и эмоциональной стабильности.

В августе 2023 году эксперты журнала Shape рассказали о способах повысить эффективность упражнений на проработку пресса. Они отметили, что необходимо начать тренировку с разминки, а затем постепенно наращивать темп.

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    Анастасия Борисова
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