В Гарварде назвали лучшую тренировку для сжигания жира на животе

В Гарварде заявили, что для сжигания жира на животе помогут силовые тренировки

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали лучшую тренировку для сжигания жира на животе. Исследование приводится на сайте Schweizer-illustrierte.

Ученые заявили, что с этой проблемой помогут справиться силовые тренировки с отягощениями. Они подчеркнули, что подобные упражнения помогают поддерживать высокий базальный уровень метаболизма калорий, что, в свою очередь, приводит к более эффективному сжиганию жира.

При этом эксперты обратили внимание на то, что людям с проблемами в области живота не стоит забывать про кардиотренировки. Такие упражнения укрепляют выносливость, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и эмоциональной стабильности.

В августе 2023 году эксперты журнала Shape рассказали о способах повысить эффективность упражнений на проработку пресса. Они отметили, что необходимо начать тренировку с разминки, а затем постепенно наращивать темп.