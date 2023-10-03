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00:32, 3 октября 2023Спорт

Гашек раскритиковал слова хоккеиста Задорова о России

Доминик Гашек заявил, что слова хоккеиста Никиты Задорова о России поверхностны

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в соцсети X раскритиковал слова игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никиты Задорова.

«Мне недостаточно, когда человек просто умеет выступать — играть на публику», — заявил Гашек.

Он высказал свое мнение насчет слов Задорова после того, как польская авиакомпания отказалась пускать на рейс российского рэпера Ligalize, настоящее имя которого Андрей Меньшиков.

«Просто для сравнения почитайте слова хоккеиста НХЛ (Задорова) — насколько они поверхностны по сравнению с этим рэпером», — объяснил Гашек.

22 сентября Задоров заявил, что может не вернуться в Россию после критики. Он отметил, что ему было важно, чтобы люди знали его точку зрения и чтобы они не боялись высказываться.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

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    Анастасия Борисова
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