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16:08, 3 октября 2023Спорт

Костомаров показал видео с тренировкой письма рукой с протезом

Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется писать рукой с протезом

Кадр: Telegram-канал Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как он тренируется писать рукой с протезом. Видео опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«МАМА… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — прокомментировал ролик Костомаров.

Ранее Костомаров рассказал, что поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Не знаю. Но точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион. В данный момент он продолжает восстановление, занимается с реабилитологами в тренажерном зале и ходит в бассейн.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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