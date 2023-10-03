Костомаров показал видео с тренировкой письма рукой с протезом

Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется писать рукой с протезом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как он тренируется писать рукой с протезом. Видео опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«МАМА… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — прокомментировал ролик Костомаров.

Ранее Костомаров рассказал, что поставил себе цель вернуться на лед. «Как будет получаться? Не знаю. Но точно знаю, что выйду», — заявил олимпийский чемпион. В данный момент он продолжает восстановление, занимается с реабилитологами в тренажерном зале и ходит в бассейн.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.