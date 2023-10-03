Махачев обратился к Оливейре по поводу реванша

Ислам Махачев заявил, что просил у UFC бой с Чарльзом Оливейрой летом в США

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев обратился к бразильцу Чарльзу Оливейре по поводу реванша. Спортсмен высказался на странице в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Чарльз, я просил бой летом в США, но у лиги другие планы. Я такой же боец, как и ты, и никогда не ставил условий UFC. Я дрался там, где предлагали», — заявил Махачев.

21 октября Махачев и Волкановски устроят реванш на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Ранее Оливейра в интервью на YouTube-канале Джеймса Линча пожаловался на несправедливый по отношению к нему выбор места проведения поединка.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.