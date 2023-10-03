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09:29, 3 октября 2023Спорт

Владелец «Интер Майами» рассказал о данном Месси обещании

Владелец «Интер Майами» Мас обещал Месси организовать прощание с «Барселоной»
Хорхе Мас

Хорхе Мас. Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Владелец клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал об обещании, данном аргентинскому нападающему Лионелю Месси при его переходе в команду. Слова функционера приводит Marca.

Мас отметил, что Месси не успел попрощаться с «Барселоной» и своими фанатами в Испании, когда уходил в ПСЖ в 2021 году. «Я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы он попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-нибудь матч», — заявил Мас.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В четырех матчах за команду в MLS он забил один мяч и совершил две голевые передачи.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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