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17:30, 3 октября 2023Из жизни

Илон Маск с 12 лет ездил по опасным странам, «где у каждого Калашников»

Илон Маск с 12 лет пилотировал бизнес-джет и ездил с отцом в опасные страны

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск считает, что современные родители чересчур беспокоятся о безопасности и благополучии своих детей. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

При воспитании собственных сыновей Эррол Маск придерживался противоположного подхода. В восемь лет Илон и его младший брат получили в подарок мотоцикл, а в 12 — пилотировали бизнес-джет отца и сопровождали его в поездках по самым опасным странам мира.

«Мы спускались по Амазонке, ездили в Танзанию и северную Замбию, где у каждого "Калашников"», — говорит Эррол Маск. Однако сыновья, когда подросли, не пошли по его стопам.

А у их детей все наоборот. У всех няньки, причем с самого рождения. Потому что все такие богатые теперь, у каждого собственная нянька из Европы. Потом им 14 или 15 лет, и они дорогу не могут перейти без няньки

Эррол Маскотец Илона Маска
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У Эррола Маска по меньшей мере семь официальных детей, причем последнего год назад родила его собственная падчерица, которую он воспитывал с четырех лет. Еще несколько любовниц считают его отцом своего ребенка, и он допускает, что они правы. По мнению Эррола Маска, стремление «распространять семя» естественно для мужчин.

Ранее Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег съел крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.

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    Олег Парамонов
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