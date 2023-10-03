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19:36, 3 октября 2023Из жизни

Илона Маска впервые взяли на секс-вечеринку в девять лет

Отец Илона Маска рассказал, что в девять лет его сын попал на секс-вечеринку

Кадр: Daily Mail

Илон Маск впервые попал на секс-вечеринку, когда ему было всего девять лет. Отец миллиардера Эррол Маск рассказал об этом в интервью изданию Daily Mail.

В то время Эррол Маск и его дети жили в Южной Африке. Он утверждает, что взял сына на вечеринку, где присутствовали известные в стране люди. После застолья один из них неожиданно предложил присутствующим раздеться. «Пришлось отвести Илона в библиотеку и сказать ему: "Посиди тут", — вспоминает Эррол Маск. — Через несколько минут все были в чем мать родила».

Чудно, когда рядом такая элегантная светская львица, и она говорит: «Можешь пригласить меня на свидание в следующую субботу, если хочешь». А я думаю: «Зачем свидание, я и так уже получил все, что хотел». Она же совершенно голая, и я…

Эррол Маскотец Илона Маска
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Эрролу Маску 77 лет. В 2022 году у него и его падчерицы Яны Безёйденхаут родился второй незапланированный ребенок. Эррол на 41 год старше Яны и воспитывал ее с четырех лет. В интервью австралийскому радио он заявил, что считает подобные отношения нормальными.

Ранее также Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег съел крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.

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    Олег Парамонов
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