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17:35, 3 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне взрывом поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный властями Украины глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, цитирует РИА Новости.

Он уточнил, в населенном пункте разрушения были зафиксированы на заводе и объекте критической инфраструктуры.

Ранее в Херсоне было повреждено транспортное предприятие. 28 сентября сообщалось о повреждениях объекта критической инфраструктуры города. Прокудин заявлял, что снаряд попал по территории завода и инфраструктурного объекта. При этом глава администрации не раскрыл, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на 28 сентября в украинских городах Николаеве и Херсоне произошли взрывы. В Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

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    Кристина Есикова
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