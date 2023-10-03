В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

Парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости.

В повестке заседания было указано, что парламентарии планируют обсудить принятие Римского статута МУС и принять декларацию об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута.

28 сентября профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута МУС. Его одобрили единогласно.

В МИД России заявили, что ратификация статута Арменией приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.