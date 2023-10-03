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12:18, 3 октября 2023Спорт

Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

Сандро Росель назвал глупыми обвинения в подкупе судей в адрес «Барселоны»
Сандро Росель

Сандро Росель. Фото: Andrea Comas / Reuters

Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель высказался об обвинениях в подкупе судьи в адрес клуба. Его слова приводит Marca.

«Покажите мне матч, в котором судья помог нам. Я могу показать много матчей, где они не помогали. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, признанной судьей», — заявил Росель. Он назвал глупыми разговоры о том, что команда выигрывала благодаря помощи вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикеса Негрейры.

28 сентября стало известно, что суд признал «Барселону» виновной по делу о даче взяток Негрейре. Установлено, что клуб заплатил функционеру в общей сложности около 7,5 миллиона евро. Суд квалифицировал эту выплату как противоправное действие ради продвижения интересов команды.

«Барселона» — второй футбольный клуб Испании по количеству титулов после мадридского «Реала». Команда 27 раз выигрывала чемпионат страны, 5 раз — Лигу чемпионов и 5 раз — Суперкубок УЕФА.

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    Ксения Курашкина
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