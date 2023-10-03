Бородина обвинила Собчак во вранье

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опровергла слова бывшей коллеги по передаче, журналистки Ксении Собчак о том, что она не поддержала свою подругу, блогершу Елену Блиновскую, на которую завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она обвинила экс-коллегу во вранье.

Бородина опубликовала фрагмент видео, где Собчак заявила об отсутствии поддержки Блиновской, задержанной за уклонение от налогов, со стороны друзей. «Я просто поражаюсь, как ни один из этих людей не написал ни одного поста [поддержки]. Как такое может быть. Я просто лично знаю, там было много людей. Например, та же Ксения Бородина», — сказала журналистка.

В ответ Бородина прикрепила скриншот, на котором можно увидеть ее пост в поддержку Блиновской, вышедший в начале мая (в конце апреля блогершу задержали правоохранительные органы — прим. «Ленты.ру»). «Когда ты откровенно врешь, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди знали правду. Что я как поддерживала своих друзей, так и продолжаю поддерживать», — высказалась телеведущая.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. Блогершу обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. После ее задержания начались массовые проверки блогеров. В июле сообщалось, что проверку также проведут в отношении Бородиной и других блогеров. Через несколько дней ведущая «Дома-2» опровергла слухи о проблемах с налоговой.