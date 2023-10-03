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16:41, 3 октября 2023Забота о себе

Названы пять простых приемов для избавления от хронической усталости

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Нутрициолог Карина Антрам рассказала о пяти простых приемах, которые помогут избавиться от хронической усталости. Ее советы приводит издание Metro.

По мнению Антарам, чтобы восстановить силы и энергию, первым делом нужно научиться контролировать свои мысли и поступки. Она отметила, что без самоконтроля любые усилия будут бесполезными. «Установите большую, амбициозную и дерзкую цель. Она будет мотивировать вас и поможет пережить утомительные и трудные времена в жизни», — дала совет специалистка.

Вторым шагом для избавления от хронической усталости нутрициолог назвала переход на здоровую диету. Она рекомендовала не зацикливаться на ограничениях, а, наоборот, добавить в рацион больше полезных и вкусных продуктов — орехов, ягод, яиц, специй и зелени. Кроме того, Антарам призвала наладить режим сна и заняться спортом. По ее мнению, упражнения не должны быть изнурительными, но важно, чтобы человек занимался физическими нагрузками регулярно.

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Также, по словам нутрициолога, поможет избавиться от хронической усталости отказ от одной чашки кофе в день. Вместо ароматного напитка она предложила выпивать чашку костного бульона, который полезен для здоровья кишечника, волос и кожи.

Ранее диетолог, врач-генетик Наталья Артемьева рассказала, что хроническая усталость и бессонница могут появиться из-за истощения организма. Она рекомендовала незамедлительно восполнять дефицит витаминов и других полезных веществ.

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    Екатерина Улитина
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