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15:23, 5 октября 2023Наука и техника

«Роскосмос» допустил изменение в программе «Луна-26»

«Роскосмос»: возможно изменение схемы перелета станции «Луна-26»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В программе «Луны-26» возможны изменения, касающиеся схемы перелета одноименного космического аппарата (КА), сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25"», — отметили в госкорпорации, добавив, что решение по этому вопросу будет принято по результатам технического проекта.

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Ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.

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    Иван Потапов
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