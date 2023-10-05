«Роскосмос» допустил изменение в программе «Луна-26»

«Роскосмос»: возможно изменение схемы перелета станции «Луна-26»

В программе «Луны-26» возможны изменения, касающиеся схемы перелета одноименного космического аппарата (КА), сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА "Луна-26" с учетом опыта миссии "Луна-25"», — отметили в госкорпорации, добавив, что решение по этому вопросу будет принято по результатам технического проекта.

Ранее генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что АМС «Луна-25» могла разбиться из-за ошибки в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд.