Во французском футбольном клубе оценили вклад Кузяева в результаты команды

Во французском футбольном клубе оценили российского полузащитника Кузяева

Спортивный директор французского футбольного клуба «Гавра» Матье Бодмер оценил вклад российского полузащитника Далера Кузяева в результаты команды. Его слова приводит Sport24.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них», — заявил Бодмер. Он отметил, что футболист быстро продвигается в изучении французского языка и уже понимает почти все, о чем говорят в команде.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.