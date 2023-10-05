Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арис
Сегодня
19:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Группа C. 2-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Ференцварош
Лига конференций|Группа F. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа F. 2-й тур
17:59, 5 октября 2023Спорт

Во французском футбольном клубе оценили вклад Кузяева в результаты команды

Во французском футбольном клубе оценили российского полузащитника Кузяева

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Спортивный директор французского футбольного клуба «Гавра» Матье Бодмер оценил вклад российского полузащитника Далера Кузяева в результаты команды. Его слова приводит Sport24.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них», — заявил Бодмер. Он отметил, что футболист быстро продвигается в изучении французского языка и уже понимает почти все, о чем говорят в команде.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Медведев назвал условие начала мирных переговоров по Украине

    Россиянин провез крысу в самолете и спрятал ее от полиции в трусах

    Во французском футбольном клубе оценили вклад Кузяева в результаты команды

    В российском регионе заметили необычайно большой поток мигрирующих птиц

    Путин оценил перспективу отношений с Арменией

    Крымский мост временно закрыли для движения

    Вучич назвал встречу с Зеленским в Гранаде откровенной

    Мужчина на электросамокате сбил двух детей в Москве

    Путин напомнил о признавшей Карабах частью Азербайджана Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости