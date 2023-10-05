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23:36, 5 октября 2023Спорт

В Кремле высказались об участии россиян в Играх-2024 в нейтральном статусе

Кремль не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе
Игорь Левитин

Игорь Левитин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин высказался об участии спортсменов национальной команды в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее 5 октября глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что организация выплатит компенсации отстраненным от международных турниров российским олимпийцам. «Будут выплачены 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — заявил Поздняков.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Андрей Стрельцов
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