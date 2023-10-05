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09:25, 5 октября 2023Спорт

16-летний футболист «Барселоны» убежал с поля в туалет во время матча ЛЧ

Игрок «Барселоны» Ямаль убежал с поля в туалет во время матча ЛЧ и не вернулся

Фото: Albert Gea / Reuters

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оставил свою команду в меньшинстве почти на десять минут во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Об этом сообщает Marca.

На 71-й минуте встречи 16-летний футболист почувствовал себя плохо и убежал с поля в раздевалку, чтобы сходить в туалет, но не смог вернуться и продолжить игру. На 80-й минуте он был заменен на Маркоса Алонсо.

«Он какое-то время говорил мне, что ему плохо, что он нездоров и что у него болит живот», — раскрыл подробности произошедшего тренер каталонцев Хави. Специалист добавил, что команде пришлось «мучиться вдесятером».

Встреча между «Барселоной» и «Порту» прошла в Португалии 4 октября. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Ямаль стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, попавшим в стартовый состав.

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    Андрей Стрельцов
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