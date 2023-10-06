Во Франции предупредили Зеленского о неожиданном ударе

Филиппо: избрание Трампа спикером Палаты представителей США ударит по Зеленскому

Если экс-президента США Дональда Трампа изберут на пост спикера Палаты представителей, это станет неожиданным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом предупредил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!», — заявил французский политик.

3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть на освободившуюся должность спикера Палаты представителей США Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что готов временно занять этот пост.

До этого Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Экс-спикера обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.