Положительный результат допинг-пробы Погба подтвердился

Проба B хавбека «Ювентуса» Погба дала положительный результат на тестостерон

Положительный результат допинг-пробы футболиста «Ювентуса» Поля Погба подтвердился. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, проба B, как и проба A, дала положительный результат на тестостерон. Отмечается, что хавбеку грозит до четырех лет дисквалификации. Также может быть разорван его контракт с «Ювентусом».

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре. Сообщалось, что в пробе, взятой у 30-летнего француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Также хавбек стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.