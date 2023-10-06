Промоутер Емельяненко рассказал о прогрессе в реабилитации бойца

Владимир Хрюнов рассказал, что Александр Емельяненко заканчивает реабилитацию

Владимир Хрюнов, промоутер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, рассказал о прогрессе в реабилитации спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Александр Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, все в работе», — заявил Хрюнов.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.