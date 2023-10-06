Раскрыта зарплата Ротенберга в СКА

Журналист Шевченко заявил, что тренер СКА Ротенберг получает 50 миллионов рублей

Журналист Алексей Шевченко раскрыл зарплату главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга. Его слова доступны на YouTube-канале

«СЭ Хоккейный».

Журналист заявил, что специалист с сезона-2023/2024 получает 50 миллионов рублей в год.

Перед началом сезона-2023/2024 42-летний Ротенберг подписал с петербургской командой новый контракт на пять лет. При этом пост генерального директора клуба, который тренер ранее также занимал, получил Дмитрий Константинов.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.