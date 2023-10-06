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10:33, 6 октября 2023Спорт

Раскрыта зарплата Ротенберга в СКА

Журналист Шевченко заявил, что тренер СКА Ротенберг получает 50 миллионов рублей
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Журналист Алексей Шевченко раскрыл зарплату главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга. Его слова доступны на YouTube-канале
«СЭ Хоккейный».

Журналист заявил, что специалист с сезона-2023/2024 получает 50 миллионов рублей в год.

Перед началом сезона-2023/2024 42-летний Ротенберг подписал с петербургской командой новый контракт на пять лет. При этом пост генерального директора клуба, который тренер ранее также занимал, получил Дмитрий Константинов.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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    Дарья Коршунова
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