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12:48, 21 июля 2023Спорт

Ротенберг продлил соглашение со СКА на пять лет

Тренер Роман Ротенберг продлил соглашение с петербургским СКА на пять лет

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг продлил соглашение с командой на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

«Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей», — заявил Ротенберг. Отмечается, что пост генерального директора клуба, который специалист ранее также занимал, получил Дмитрий Константинов.

В сезоне-2022/2023 СКА дошел до финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На этой стадии клуб уступил ЦСКА со счетом 2-4 в серии.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должности заместителя председателя совета директоров и вице-президента. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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    Ксения Курашкина
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