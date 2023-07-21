Ротенберг продлил соглашение со СКА на пять лет

Тренер Роман Ротенберг продлил соглашение с петербургским СКА на пять лет

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг продлил соглашение с командой на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

«Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей», — заявил Ротенберг. Отмечается, что пост генерального директора клуба, который специалист ранее также занимал, получил Дмитрий Константинов.

В сезоне-2022/2023 СКА дошел до финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На этой стадии клуб уступил ЦСКА со счетом 2-4 в серии.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должности заместителя председателя совета директоров и вице-президента. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.