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16:32, 6 октября 2023Мир

Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

Политолог Елисеева: ссора Мишеля и фон дер Ляйен указывает на раскол в Евросоюзе

Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

Ссору главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за Украины можно назвать свидетельством раскола в Евросоюзе (ЕС). С таким мнением в беседе с «Известиями» выступила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Она отметила, что каждый европейский политик стремится продвигать свою повестку, и это нравится не всем. Елисеева указала, что это говорит о рассогласованности принятия политических решений и о том, что в ЕС нет единой позиции по решению ряда вопросов.

«Каждый тащит одеяло на себя, но это, безусловно, можно рассматривать как звоночек о том, что в Европе все не совсем гладко и определенный раскол, конечно же, есть», — заключила эксперт.

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Ранее журналисты издания Spiegel написали, что Мишель и фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Отмечалось, что Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен, при этом Еврокомиссия гневно отреагировала на высказывания главы Евросовета и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины.

В конце сентября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина вряд ли вступит в Европейский союз до 2029 года. Фон дер Ляйен же говорила, что сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от самого Киева.

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    Алина Гончарова
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