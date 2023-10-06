Глава Евросовета и председатель Еврокомиссии повздорили из-за Киева. Как украинский конфликт продолжает раскалывать ЕС?

Spiegel: глава Евросовета и фон дер Ляйен поссорились из-за Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом написали журналисты издания Spiegel.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен», — сказано в материале.

Авторы статьи также отметили, что Еврокомиссия гневно отреагировала на высказывания Мишеля и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины.

Ранее глава Евросовета в интервью немецкому изданию рассказал, что Украина в случае выполнения всех необходимых условий сможет вступить в Евросоюз в 2030 году. Кроме того, Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

При этом в статье Spiegel сказано, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова», — резюмировали журналисты.

Спор вокруг возможного вступления Украины в Евросоюз

В конце сентября заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина вряд ли вступит в Европейский союз до 2029 года.

Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу. Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну Катарина Барли Заместитель председателя Европарламента

Она также подчеркнула, что переговоры ведутся, но до фактического присоединения пройдет немного больше времени. В настоящее время Украина не соответствует ни одному из этих многих критериев, призналась Барли.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила, что сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от самого Киева. Она напомнила, что существуют критерии, касающиеся судебной системы, правопорядка и экономической готовности страны к вступлению в объединение.

В то же время президент Польши Анджей Дуда признался, что для вступления в Европейский союз Украина должна побороть коррупцию и выполнить ряд условий. В частности, он подчеркнул, что Киев обязан «ввести транспарантный механизм в администрации и экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование».

Это зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Я не могу назвать вам никаких сроков Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Украине предрекли сокращение военной помощи стран ЕС

Ситуация с поставками вооружения Украине сейчас вызывает много вопросов и заставляет Запад всерьез задумываться об их дальнейшей необходимости. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что страны Европейского союза могут сократить военную помощь Киеву ради своих национальных интересов.

Я думаю, мы будем свидетелями медленного угасания интереса к Украине и ее проблемам Анатолий Матвийчук Полковник в отставке, военный эксперт

Так он прокомментировал заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой. Она решила приостановить поставку помощи Киеву до созыва парламента. Таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». Как известно, эта политическая сила высказывалась против поддержки Киева.

В свою очередь, глава Евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе поддержки Украине. В ответ на это Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев.

Беспокойство Зеленского насчет уменьшения объема военной помощи

Неутешительными для украинского президента Владимира Зеленского оказались новости насчет возможного сокращения военной помощи со стороны Европы. Политик связал уменьшение поддержки Киева с «политическим штормом» в США и призвал Евросоюз действовать в этих условиях самостоятельно.

По его мнению, у Европы есть собственный потенциал силы и она должна быть «максимально мощной во всех ключевых вопросах».

Что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали наши партнеры, Европа должна быть сильной Владимир Зеленский Президент Украины

Еще в июле этого года Зеленский выразил желание как можно скорее начать переговоры о членстве страны в Евросоюзе. Он призвал сделать все необходимое для этого в 2023 году. Так политик отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы. Она заявила, что ЕС должен начать переговоры о заявке Украины в союз в декабре 2023 года. По ее словам, в Брюсселе должны немедленно отреагировать на «экстраординарные» усилия Киева по проведению реформ.