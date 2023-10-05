Зеленский призвал Евросоюз к самостоятельности

Зеленский призвал ЕС к самостоятельности на фоне «политического шторма» в США

Президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киева с «политическим штормом» в США и призвал Евросоюз (ЕС) действовать в этих условиях самостоятельно. Об этом он заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, передает ТАСС.

«Что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали наши партнеры, Европа должна быть сильной», — заявил Зеленский.

По его мнению, у Европы есть собственный потенциал силы и она должна быть «максимально мощной во всех ключевых вопросах».

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в «политическом шторме».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в сохранении поддержки Украины со стороны США.